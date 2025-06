Scordia, un operaio si ustiona durante i lavori in un fondo agricolo

In un fondo agricolo di Scordia, nel Catanese, un operaio di 42 anni, nativo di Biancavilla, è rimasto ustionato dopo l’esplosione del motore di una pompa utilizzata per il trasferimento di acqua mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione. L’uomo si trova attualmente ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, al Trauma Center, dove è in gravi condizioni a causa delle ustioni di secondo e terzo grado riportate. I Carabinieri e gli ispettori dell’Asp di Catania stanno eseguendo le indagini per verificare la causa dell’accaduto.