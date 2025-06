Incendio ad Adrano, fiamme contenute con l'aiuto di un canadair

Un incendio è divampato in territorio di Adrano, nel Catanese. Per la vastità del rogo e per la difficoltà di contenere le fiamme da terra è stato chiesto l’intervento di un Canadair. Si sono da poco conclusi due interventi anti incendio a Caltagirone e a Zafferana Etena (e non Trecastagni come si era appreso in un primo momento) con un Canadair e un elicottero S64, noto come 'Toro sedutò, che ha una capacità di trasporto di 10mila litri d’acqua a viaggio.