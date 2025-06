Si sta dirigendo a Catania la nave della Ong Louise Michel che ieri ha soccorso 95 migranti, tra loro 7 persone che erano cadute in acqua già in acqua, in coordinamento con il veliero Astral di Open Arms. «Una seconda imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm Phone, non è stata localizzata - spiega la Ong - temiamo che possa essere stata intercettata dalle milizie libiche e riportata forzatamente in Libia»