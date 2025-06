Si esercita a sparare vicino a una bambinopoli, scatta un arresto a Catania

Con le dovute cautele e senza dare nell’occhio, i poliziotti si sono addentrati nel terreno, riuscendo a circondare l’edificio dove l’uomo si era nascosto con l’arma sempre in pugno. Non appena gli agenti sono entrati all’interno del casolare, l’uomo si è voltato verso di loro e ha puntato l’arma, ma i poliziotti, in modo fulmineo, sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Mentre stavano per rientrare in ufficio, i poliziotti della squadra amministrativa e della squadra volanti del Commissariato di Nesima hanno sentito il rumore di alcuni colpi di pistola: dopo aver girato l’angolo della strada, in un appezzamento di terreno privato, hanno notato il 45enne che, con l’arma ancora in mano, si stava dirigendo verso una struttura presente nel terreno e in fase di ristrutturazione.

Il responsabile del gesto, un catanese di 45 anni, è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato che, proprio in quei momenti, si trovavano impegnati nella zona in un altro servizio di controllo finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Gli agenti del Commissariato di Nesima hanno recuperato l’arma per metterla in sicurezza e hanno appurato come fosse pronta per esplodere l’ultima cartuccia. Tra i poliziotti era presente un esperto istruttore di tiro della polizia che ha avuto modo di verificare come la pistola, semiautomatica calibro 9, con matricola abrasa, fosse stata modificata in alcune caratteristiche, a cominciare dal montaggio dell’innesto per l’inserimento di un silenziatore.

Durante le fasi della perquisizione dell’immobile, i poliziotti hanno notato tre fori in un pannello in cartongesso. L’uomo, arrestato, è già destinatario di un ammonimento per episodi di violenza domestica.