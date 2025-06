«No money? Io rompere la macchina...», arrestato a Catania un posteggiatore abusivo

Un posteggiatore abusivo a Catania ha minacciato un turista ungherese che si rifiutava di dargli cinque euro per il parcheggio della sua auto in una strada pubblica e, mischiando dialetto e un inglese approssimativo, gli ha urlato «no money? Io rompere macchina...», mimando il gesto di mandare in frantumi il finestrino battendo forti colpi sulla vettura che la vittima aveva preso a noleggio.

La scena è stata notata da una pattuglia in moto delle volanti della Questura che è intervenuta. I poliziotti hanno riconosciuto il 40enne che minacciava il turista perché era stato più volte sanzionato proprio per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. L’uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di uno smartphone di ultima generazione che, dopo un controllo, è risultato rubato pochi giorni prima da un’auto in sosta. Lo smartphone è stato restituito dai poliziotti al proprietario che non ha nascosto lo stupore per l’ormai inatteso ritrovamento del dispositivo.