Catania, tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso: arrestato

Un passeggero georgiano di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per avere esibito un passaporto falso ai controlli aeroportuali. Il turista si è recato nell’aeroporto "Bellini" di Catania con un biglietto per un volo diretto a Londra e si è messo in coda ai controlli passaporti insieme agli altri passeggeri prima delle procedure di imbarco.

Durante le fasi delle verifiche, gli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio nello scalo aeroportuale catanese, hanno richiesto il documento al passeggero che, senza alcuna esitazione, ha presentato un titolo di viaggio lettone.

Il passaporto esibito, però, ha destato i sospetti dei poliziotti dei poliziotti, che, pertanto, hanno invitato l’uomo ad attendere negli Uffici di Polizia in modo da compiere gli opportuni accertamenti sul documento mediante l’utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione che ha rilevato diverse anomalie al punto da far ritenere il passaporto alterato. Per questo motivo, il passeggero georgiano è stato arrestato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.