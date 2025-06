Acireale, finge di aver subìto una rapina alla stazione di carburanti ma è un bluff e viene denunciato

I carabinieri hanno fatto luce su una finta rapina a un distributore di benzina denunciata dal gestore, un uomo 51 anni di Santa Venerina, denunciato per simulazione di reato in concorso insieme a un dipendente di Aci Catena, di 33 anni.

In particolare, il gestore della stazione di servizio sulla Statale 114, intorno alle 17.30, si era recato alla caserma di Guardia Mangano denunciando di aver subito, mentre si trovava nell’ufficio del suo rifornimento, in compagnia del dipendente, una rapina a mano armata. L’uomo aveva raccontato, con dovizia di particolari, tutte le fasi della rapina subita dal commando che si sarebbe fatto consegnare 1.430 euro, fuggendo immediatamente dopo in direzione di Acireale.

La presunta vittima aveva poi specificato che nella stazione di servizio non è installato alcun sistema di videosorveglianza e che la sua attività era assicurata contro quel genere di reati da una specifica polizza assicurativa.

In realtà, non c’era stato alcun assalto, come dimostrato dai carabinieri che hanno visionato i filmati registrati da altri impianti di videosorveglianza presenti in quella zona, dai quali non si era notata alcuna fuga dei malviventi. Inoltre, il dipendente, messo alle strette, ha rivelato la messinscena per truffare l’assicurazione.