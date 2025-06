Catania, lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare: arrestato

Ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato ed arrestato dalla polizia di Stato a Catania. I poliziotti si sono accorti che nei pressi di via Luigi Sturzo un uomo, a bordo di una moto, stava consegnava un involucro a una persona ricevendo denaro.

I poliziotti sono intervenuti fermando lo spacciatore, 34 anni, e sottoponendolo a perquisizione. Nel marsupio hanno trovato 11 involucri contenente marijuana e 650 euro. Mentre era ancora in atto il controllo, l’uomo è stato raggiunto dal figlio minore, il quale, dopo essere stato accompagnato da un barbiere nelle vicinanze, non vedendo più il padre tornare per riprenderlo, è andato alla sua ricerca.

Sentito dal pm di turno, l’uomo è stato posto in libertà in attesa dell’udienza di convalida.