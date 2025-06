Catania, un proiettile colpisce al volto una diciottenne: perde l'occhio sinistro

Ha perso l’occhio sinistro la ragazza di 18 anni ferita ieri sera da un proiettile di piccolo calibro mentre era affacciata al balcone di casa, in via Santo Campione, nel quartiere Nesima di Catania. La vittima è stata operata in nottata, dopo una prima valutazione della ferita al Pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi Centro e poi il trasferimento al San Marco per l’intervento di urgenza per rimuovere il piombo che era rimasto conficcato tra il naso e l’occhio.

Il fatto è avvenuto, secondo la testimonianza della giovane, intorno alle 23. Subito dopo la corsa in auto accompagnata dal fidanzato verso l’ospedale. La vittima non ha saputo fornire, forse anche a causa dello choc, informazioni utili ai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa che stanno svolgendo le indagini, collaborati dai tecnici della Sezione investigazioni scientifiche.

Dai primi rilievi sembra che il colpo sia stato sparato dalla strada e, quindi, ad una certa distanza. Gli investigatori sono impegnati per capire anche in quale contesto possa essere scaturito l’episodio: se sia collegato alla vita privata della ragazza o se possa essere vittima di una pallottola vagante. Purtroppo in alcuni quartieri l’uso delle armi da fuoco è frequente anche per festeggiare qualche ricorrenza.