Catania, tenta l’imbarco con il passaporto falso: arrestato un georgiano

Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto contraffatto, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia di frontiera. Protagonista un cittadino georgiano di 33 anni, bloccato all’aeroporto di Catania mentre cercava di superare i controlli con un documento lettone falsificato.

Si tratta del secondo episodio analogo registrato in pochi giorni. Anche in questo caso, l’uomo ha seguito lo stesso schema: si è messo in fila per l’imbarco cercando di confondersi tra gli altri passeggeri. Giunto il suo turno, ha mostrato agli agenti il passaporto che, a un primo esame, ha sollevato dubbi.

I poliziotti hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite grazie a un dispositivo elettronico di ultima generazione, che ha evidenziato diverse anomalie nei dati e nella struttura del documento, confermandone la contraffazione.

Accompagnato negli uffici della polizia, l'uomo è stato arrestato con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.