Rissa e vendetta a Acireale, in venti picchiano due giovani: quattro denunciati

Quattro ventenni denunciati per la spedizione punitiva del branco contro due giovani egiziani nel Catanese. La polizia di Stato è intervenuta ad Acireale, in piazza Duomo, per mettere fine a un’aggressione a due giovani stranieri di 20 e 19 anni presi di mira da un gruppo di ragazzi, una ventina. La rissa sarebbe sorta per futili motivi, poco dopo la mezzanotte, per una sorta di vendetta legata alla frequentazione avviata da uno dei due con una ragazza di Acireale per la quale, a sua volta, aveva mostrato un certo interesse uno degli aggressori.

A seguito delle segnalazioni giunte al Numero unico per le emergenze, i poliziotti delle volanti sono giunti in corso Umberto e hanno messo in sicurezza i due ragazzi aggrediti, entrambi di nazionalità egiziana e regolari sul territorio nazionale. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli aggressori, circa 20 persone. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra, non appena i poliziotti sono intervenuti per placare gli animi.