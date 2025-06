Ingv, uno studio spiega la valanga piroclastica e il collasso del cratere Sud-Est dell'Etna

Le valanghe piroclastiche, anche note come correnti piroclastiche, sono flussi ad alta velocità costituiti da gas caldi, ceneri e frammenti vulcanici. Si tratta di fenomeni tra i più pericolosi in ambito vulcanico, in grado di svilupparsi in modo improvviso e di percorrere rapidamente ampie porzioni dei fianchi dell’edificio vulcanico.

«La calibrazione del modello numerico - spiegano Daniele Andronico e Francesco Zuccarello, ricercatore Ingv e co-autori dello studio - ha permesso di produrre anche una mappa di pericolosità aggiornata per l’area sommitale dell’Etna, utile per supportare le decisioni in merito all’accesso turistico durante le fasi eruttive. È uno strumento fondamentale per rafforzare la prevenzione e la gestione del rischio in un contesto in continua evoluzione».

Il 2 giugno scorso una nuova valanga piroclastica si è verificata sul versante nord-orientale del cratere di Sud-Est dell’Etna che ha formato un deposito esteso fino a quasi tre chilometri di distanza, confermando i risultati ottenuti dalla mappa di pericolosità e l’importanza di questi studi a supporto della protezione civile per la salvaguardia degli escursionisti e degli addetti ai lavori che operano nella zona sommitale del vulcano.

Il lavoro si inserisce nell’ambito delle attività del progetto Panacea-Pianeta Dinamico, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca.