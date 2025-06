Catania, rapina una farmacia per pagare il debito con lo spacciatore: arrestato

Un pregiudicato di 44 anni è stato arrestato da agenti della sezione Falchi della squadra mobile della Questura di Catania dopo che, minacciando un con una bottiglia di vetro rotta, ha rapinato una farmacia di via del Plebiscito. L’uomo ha confessato il reato e ha spiegato di avere usato i soldi rubati, 20 euro, per pagare un debito contratto con uno spacciatore per l’acquisto di sostanza stupefacente per uso personale.

Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 44enne l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.