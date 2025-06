Incendi in Sicilia, in fiamme parte della macchia mediterranea di Catania

Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Il rogo si è sviluppato a ridosso di via Palermo, in una vasta area di macchia mediterranea che su più fronti arriva a lambire la zona di San Giorgio e Nesima Monte Pò, nel capoluogo etneo. Sul posto anche squadre dei distaccamenti Sud, Vizzini e Maletto, diverse autobotti ed un elicottero che ha effettuato diversi lanci di acqua. L’intervento di spegnimento è in corso. La situazione, fanno sapere i Vigili del Fuoco, è sotto controllo e non ci sono abitazioni direttamente coinvolte o minacciate dalle fiamme. L’incendio è visibile da diverse zone della città.