Una drug room nella piazza di spaccio a Catania: due arresti

I poliziotti hanno arrestato due catanesi, in flagranza del reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, procedendo anche al sequestro dell’immobile al cui interno entrambi gestivano l’attività di spaccio, offrendo ai loro clienti la possibilità di consumare la droga direttamente in una delle stanze di tale immobile.

In effetti, all’interno dell’immobile, sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti di diversa tipologia e, precisamente, quasi 25 grammi di crack, quasi 10 grammi di cocaina e 41 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati trovati materiali per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un fornellino per la preparazione del crack, un block notes su cui erano stati appuntati cifre e nomi, nonché una consistente somma di denaro, circa 1.000 euro, in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ai due uomini sono stati concessi gli arresti domiciliari.