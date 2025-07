Catania, in una casa di riposo 72 chili di carne in pessimo stato VIDEO

Settantadue chili di carne in pessimo stato di conservazione e un lavoratore in nero in una casa di riposo privata, nel quartiere di Nesima di Catania. È quanto è stato scoperto durante i controlli di una task force coordinata dalla polizia durante un servizio di verifica delle condizioni igienico-sanitarie della cucina e dei locali che ospitano quasi sessanta anziani e del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante i controlli negli spazi adibiti a cucina, gli agenti di polizia, corpo Forestale e servizio ceterinari hanno riscontrato nei congelatori la presenza di 72 chili di carne mista congelata in modo non conforme alla normativa vigente. Pertanto, la carne è stata sequestrata a scopo preventivo evitando che potesse finire in qualche pietanza servita agli anziani ospitati dalla struttura. Per tale motivo, il titolare della casa di riposo è stato denunciato in stato di libertà per frode in commercio ed è stata elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa di 1.500 euro per la mancanza del necessario requisito della tracciabilità degli alimenti, utile a determinare l’esatta provenienza dei prodotti. La carne è stata, quindi, destinata alla distruzione.