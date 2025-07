Corse clandestine a Catania, un cavallo resta gravemente ferito: scatta una denuncia

I due uomini che erano a bordo del calesse, e un terzo che li seguiva a bordo di uno scooter incitando il cavallo a correre sempre più veloce, hanno fatto arrivare sul posto un veicolo per il trasporto animali, caricando a bordo, con non poche difficoltà, il cavallo che zoppicava vistosamente.

Un controllo nella stalla di Catania dove l'animale sarebbe dovuto custodito ha dato esito negativo. Il proprietario ha detto agli investigatori che il cavallo era stato spostato in un altro luogo, ma non ricordava né dove né quando, confermando i sospetti dei poliziotti che sarebbe stato fatto sparire per evitare di incorrere in sanzioni più gravi. Secondo gli investigatori il cavallo, a causa delle gravi ferite, è morto o è stato soppresso e destinato alla macellazione perché non più utilizzabile per le corse clandestine.