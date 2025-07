Violenze a un detenuto, a giudizio a Catania: c'è anche uno dello stupro del branco alla villa

Un romeno di 30 anni e un egiziano di 20 sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un detenuto in un carcere del Catanese. Grazie alla difesa del compagno di cella della vittima i due furono fermati. La decisione del gip è arrivata stamattina dopo che ieri si è svolta l’udienza preliminare in cui si è costituita la vittima, assistita dall’avvocato Eleonora Baratta. Il ventenne egiziano è processato anche per lo stupro della tredicenne avvenuto nei bagni della Villa Bellini il 30 gennaio 2024. La prima udienza del processo per gli abusi in carcere sarà il 24 marzo 2026 davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Catania, la stessa che si occupa della violenza al giardino comunale.