Catania, aggredite delle famiglie arcobaleno al Pride village: «L'odio non ci ferma»

«Vergogna, fate schfo, come li avete fatti questi figli? Ve ne dovete andare dall’Italia». Queste e altre inammissibili parole sono state mosse contro Egle Doria, membro del direttivo di Associazione Famiglie Arcobaleno e membro del comitato Catania Pride. E’ successo al Pride Village. Domani è il giorno del Catania Pride. Era in programma il laboratorio «Letture bimb», organizzato insieme a Genderlens Aps.

«Stavamo aspettando che i locali fossero liberi, in Cgil in via Crociferi che ospita il pride per il suo 25esimo anniversario dal primo corteo. A un certo punto - spiegano - un uomo ha cominciato ad aggredire la nostra Egle, mettendole le mani addosso e insultandola. C'erano bambini e bambine davanti, che hanno visto e sentito. Abbiamo allontanato l’aggressore: Egle sta bene e il laboratorio è proseguito, ma grande è stato il turbamento per quanto avvenuto. Non pensavamo che quello che consideriamo un luogo sicuro, il nostro village, potesse essere teatro di violenza omofobica e misogina contro una di noi.Esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà a Egle Doria e a Famiglie Arcobaleno».