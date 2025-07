Bancarotta, sequestro di beni per 10 milioni di euro a una società catanese

Il gip di Catania ha ordinato il sequestro, eseguito dalla Gdf, della società President srl, comprensivo dei beni mobili e immobili, quote, rapporti giuridici e contratti di conto corrente, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Il nucleo di polizia economico finanziaria etneo sotto il coordinamento della procura ha appurato che gli amministratori e soci della società Residence Vampolieri srl, a cui fa capo una struttura ricettiva di Aci Castello, mediante un’operazione societaria di scissione avrebbero distratto il patrimonio aziendale, costituito dall’intero compendio immobiliare del valore contabile di 9,9 milioni di euro, a favore di una società di nuova costituzione riconducibile ai medesimi soci, denominata President srl.

Quindi il patrimonio netto residuo della società che ha ceduto gli immobili si sarebbe ridotto, secondo quanto comunicato dalla proprietà nel progetto di scissione, a 50.000 euro, dice la procura.

«In realtà - continua la procura - sarebbero emersi in capo alla Residence Vampolieri srl ulteriori debiti per Imu e Tari per circa 630.000 euro, non conteggiati nella scissione, che avrebbero determinato un valore effettivo residuo negativo di 580.000 euro. Dato questo che metterebbe in luce il fatto che l'impresa avrebbe eroso totalmente le sue risorse, versando in uno stato di crisi finanziaria aggravata dalla cessione del compendio immobiliare».