Rapinatore aizza il cane contro un commerciante, arrestato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni che per due volte in un’ora è entrato in un market del centro cittadino, fingendosi un cliente, per compiere una rapina armato di coltello e servendosi di un cane.

I poliziotti, ancora in zona per le ricerche dopo aver ricevuto la segnalazione dal commerciante, hanno notato il 31enne in fuga, con il cane al seguito, e l’hanno bloccato. Il cane è stato affidato a un veterinario incaricato dal Comune di Catania, mentre l’uomo è stato arrestato per rapina aggravata e condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.