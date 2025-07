«Tutti i rider meritano rispetto, contratti adeguati e retribuzioni dignitose». La Uil Catania alza la voce

Intervengono i segretari generali di Uil, UilT e UilTemp Catania Enza Meli, Salvo Bonaventura e Andrea Mantegna per “denunciare la condizione di lavoratrici e lavoratori, centinaia e centinaia pure nel nostro territorio, di cui si ricordano tutti soltanto adesso quando è esplosa l’emergenza-caldo con l’allarme per i pericoli da shock termico, che sono elevatissimi innanzitutto per chi svolge attività all’aperto e nelle ore di punta”. Gli esponenti sindacali aggiungono: “Vogliamo rilanciare da Catania, non a caso da un luogo simbolo del lavoro-vero-che-non-c’è qual è Catania, la protesta ribadita ancora in questi giorni dalla nostra organizzazione nazionale per il paradosso sofferto da chi, come i rider, riceve da alcune aziende trattamento da autonomo mentre, di fatto, è dipendente da un algoritmo che assegna loro consegne e tempi ma senza le tipiche tutele garantite dalla contrattazione. Così, sono rimasti esclusi dalle protezioni previste dal Protocollo sui rischi climatici firmato dai sindacati e dal ministro Calderone. Così, vengono discriminati rispetto ai colleghi dipendenti da società di consegne che da tempo hanno riconosciuto l’applicazione del contratto del Trasporto merci e logistica”.