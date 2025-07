Trasportava sul Tir cocaina per un valore di 13 milioni di euro, un arresto a Catania

Cocaina nel tir per 13 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato un uomo che, a bordo di un autoarticolato, trasportava circa 64 chili di «polvere bianca».

I militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania in servizio 117, in collaborazione con un’unità cinofila, hanno sottoposto a controllo, nella zona industriale della città, un tir guidato da un uomo di 30 anni di origini campane. Fermato per un controllo dei documenti di identificazione e della merce trasportata, la reazione nervosa dell’uomo ha convinto le Fiamme gialle a effettuare una perquisizione sua e del mezzo.

All’interno del semirimorchio, nascosti tra il fondo e le pedane della merce, sono stati rinvenuti due borsoni di colore scuro contenenti panetti di sostanza stupefacente che è risultata essere cocaina, mentre all’interno del cassettino porta oggetti della motrice, in aggiunta, è stata rinvenuto 1 grammo di hashish e 800 euro in contanti.