Catania, tentano di disfarsi della droga gettandola nel wc: due arresti

Il tempestivo intervento, preceduto da una attenta attività info-investigativa dello stabile, ha consentito di aggirare i sistemi di difesa passiva predisposti dai pusher ed accedere all’interno dei locali dell’immobile. Quest’ultimo era stato adibito a base logistica di appoggio per il confezionamento e la cessione dello stupefacente a terzi ed era stato munito di sofisticato impianto di videosorveglianza per monitorare l'eventuale sopraggiungere delle Forze dell’Ordine.

All’interno è stato identificato il 28enne che si trovava davanti la postazione, un piccolo tavolino, utilizzata per il confezionamento della droga e per il monitoraggio delle telecamere che riprendevano l’esterno. Il complice, invece, identificato per il 32enne, accortosi dell’arrivo della Polizia, ha tentato di disfarsi della cocaina gettandola all’interno del water. L’intervento immediato degli agenti ha consentito di recuperare la droga.

I pusher avevano ideato un inedito sistema per disfarsi della droga in caso di arrivo della Polizia, attraverso l’utilizzo di un servizio igienico svitabile. A conclusione della perquisizione dello stabile, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la pesatura e denaro contante provento dello spaccio.

In relazione a quanto accertato, i due soggetti sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A seguito di quest’ultima ad entrambi gli spacciatori è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, i poliziotti hanno proceduto al sequestro dell’immobile in quanto base logistica di appoggio per lo svolgimento dell’illecita attività.