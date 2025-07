Una nuova sparatoria ha avuto luogo nella notte in piazza I Vicerè, nella zona nord di Catania. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Questura del capoluogo etneo, sono stati ritrovati poco più di 25 bossoli da 9 millimetri sulla piazza e attualmente la Squadra Mobile sta indagando per identificare gli autori e risalire all’origine della sparatoria. Per fortuna nella zona non sono state ritrovate tracce di sangue o oggetti danneggiati.