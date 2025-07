Catania, controlli a tappeto sui rifiuti: 86 sanzioni e due denunce per abbandono di ingombranti

Continua l’attività della Polizia Locale per contrastare il conferimento illecito dei rifiuti nel sistema di raccolta differenziata “porta a porta”. Nell’ultima operazione, effettuata giovedì sera in diversi quartieri della città, sono state elevate 86 sanzioni amministrative e denunciate due persone per abbandono di rifiuti ingombranti.

L’azione, disposta dal Comandante Peruga e dal Vice Comandante Blasco, e coordinata sul campo dal Commissario Lizzio, ha coinvolto sei pattuglie del reparto ambientale della Municipale, con verifiche a tappeto nelle zone di Cibali e Nesima e in numerose strade del centro e della periferia, tra cui via Rasà, via Stazzone, via Garibaldi, via Di Prima, corso Sicilia, via Passo Gravina e via Santa Sofia Bassa.

In tutte queste aree sono stati riscontrati comportamenti non conformi alle disposizioni sul corretto smaltimento dei rifiuti, con conseguente elevazione di 86 verbali da 333 euro ciascuno.

Particolarmente rilevante l’intervento in via Plebiscito, nei pressi della chiesa dei Cappuccini, dove tre pattuglie, allertate dalla Centrale Operativa, hanno sorpreso due cittadini di nazionalità straniera mentre abbandonavano circa sei metri cubi di arredi e materiali su suolo pubblico. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per violazione della legge n. 137 del 2023.