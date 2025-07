Chiuso un tratto della Catania-Siracusa a causa di un incidente: coinvolto un tir

A causa di un sinistro autonomo nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante, l’autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza del chilometro 7. È istituita una temporanea deviazione con uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.