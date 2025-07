Abodi: «La prossima settimana vareremo il primo ddl giovani»

«Ogni giorno ascoltiamo le istanze dei giovani italiani per riportarle alle Istituzioni nazionali. E’ un lavoro quotidiano - ha detto Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) - che riusciamo a fare grazie anche alla collaborazione del ministro Abodi, con il quale abbiamo strutturato non soltanto questa iniziativa. Un appuntamento che per noi è soprattutto un’occasione per supportare la partecipazione dei giovani ai processi decisionali e comprendere attraverso loro quelle che sono le principali sfide generazionali del nostro tempo. In queste due giornate affronteremo diversi temi: lavoro, nuove professionalità, questione climatica, salute e benessere, oggi diventate centrali per le giovani generazioni. L’Italia è il Paese in cui l’associazionismo giovanile è più presente, è più dinamico, è più stimolante anche per le nostre istituzioni. Per questo dobbiamo supportarlo, rafforzarlo partendo da città come Catania, che ha vinto il titolo di Città Italiana dei Giovani 2025».

«Quando parliamo di futuro dobbiamo prima di tutto sapere ascoltare», ha affermato il sindaco di Catania Enrico Trantino. «La politica ha senso se nasce dall’ascolto e si assume la responsabilità delle scelte. Catania ha scelto di non limitarsi al titolo di Capitale Italiana dei Giovani 2025, ma di rilanciare candidandosi a Capitale Italiana della Cultura 2028, per dimostrare quanto questa città sia piena di energia, creatività e capacità di visione. Abbiamo bisogno dei giovani, ma soprattutto dobbiamo farli sentire protagonisti».