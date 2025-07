Catania, vigile in borghese multa l’auto dei colleghi

Un vigile particolarmente… vigile multa un’auto della polizia locale, con i colori di istituto, parcheggiata male. È successo ieri all’incrocio tra via Carnazza e corso Italia, zona Palazzo di giustizia, dove trovare un posto è quasi un miracolo.

A rendere noto l’insolito caso sui social è stato l’avvocato Mattia Iachino Serpotta, post diventato virale. Ormai da qualche tempo, anche grazie all’immissione in servizio di decine di nuovi agenti della polizia locale di Catania, è una vera e propria lotta senza quartiere contro gli automobilisti indisciplinati, i parcheggiatori più o meno violenti, i venditori ambulanti e abusivi.

Una crociata sostenuta con impeto e impegno dal sindaco Enrico Trantino e con qualche vittima innocente, come l’auto di un disabile con tanto di contrassegno sanzionata da un operatore dell’Amts. Migliaia i commenti, tra l’ironico e l’indignato, sui social. Un dubbio: i vigili in missione in città pagheranno la multa senza fiatare o ne scaturirà un incidente diplomatico?