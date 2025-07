Addio ad Auro, cane eroe dell’Arma: per otto anni al fianco dei Carabinieri di Nicolosi

È morto a 14 anni Auro, splendido esemplare di pastore tedesco ed ex unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri, protagonista di otto anni di servizio al Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel Catanese. Addestrato e abilitato alla ricerca di sostanze stupefacenti, grazie al suo fiuto infallibile ha contribuito al sequestro di ingenti quantità di droga, ricevendo nel 2018 un elogio ufficiale dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

In “pensione” dal febbraio 2021, Auro aveva continuato a vivere nella caserma di Nicolosi, affiancando con discrezione i suoi colleghi a quattro zampe e facendo compagnia ai militari nei momenti di pausa operativa. Fino all’ultimo giorno è stato accudito con affetto dal suo conduttore, in un legame che va ben oltre l’addestramento e si radica nella profonda intesa che unisce ogni binomio uomo-cane.

Il Servizio Cinofili dell’Arma, attivo da quasi settant’anni, rappresenta un’eccellenza nelle operazioni di polizia giudiziaria, ordine pubblico e soccorso. Le unità cinofile vengono impiegate nella ricerca di armi, droga, esplosivi, persone scomparse e latitanti, operando anche in aree impervie o in condizioni ambientali difficili. In Sicilia orientale, il Nucleo Cinofili di Nicolosi è punto di riferimento per le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.