Maxi sequestro di tonno a Catania, era privo di certificazione

I militari della guardia costiera etnea hanno sequestrato pesce in cattivo stato di conservazione ad Aci Catena. All’interno del mercato rionale i militari hanno rinvenuto prodotti ittici freschi e decongelati per un totale di kg. 130 in evidente stato di mal conservazione. provvedendo quindi al sequestro del pescato in vendita che dopo visita veterinaria veniva avviato a distruzione, mentre il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria come previsto dalla norma di settore.

Nel corso della successiva attività di controllo effettuate nei principali assi viari in ingresso e uscita dal capoluogo etneo, gli ispettori pesca della guardia costiera di Catania, hanno ispezionato due furgoni isotermici al cui interno erano presenti complessivamente 7 esemplari di tonno rosso privo della documentazione attestante la provenienza e, anche in questo caso, si è provveduto al sequestro del prodotto e sanzionato il conducente del mezzo con una ammenda complessiva di 5.400 euro.

Tutto il tonno sequestrato, per un totale circa 1.000 kg, posto in custodia cautelare in un centro di stoccaggio del mercato agroalimentare di Catania, è stato sottoposto ai previsti accertamenti di carattere sanitario da parte del personale medico veterinario dell’ASP della provincia di Catania, necessari per accertarne la commestibilità e, una volta ritenuto idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli e di beneficienza.