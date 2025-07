Caos cantieri, code sulla A18. Barbagallo: «Festival dell'inadeguatezza»

«La sindrome da cantiere 'senza sensò colpisce la Tangenziale di Catania. E precisamente i caselli di San Gregorio, sulla A-18 in direzione di Messina. Dove ieri - e anche stamattina - si registrano code chilometriche, automobilisti inviperiti, turisti esausti e trasportatori rassegnati. Perchè è stato deciso, in virtù di lavori programmati in precedenza, di asfaltare la corsia dedicata ai Telepass. Ma a nessuno viene in testa, in un periodo così caldo, non solo dal punto di vista meteo, di programmare seriamente questi lavori, eseguendoli quindi in notturna, quando l’afflusso di traffico è certamente minore?». Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti. «Anche al Cas - riprende Barbagallo - l’improvvisazione la fa da padrone. E, come fa Schifani, scatta lo scaricabarile del dirigente che, proprio come Schifani, si sveglia dal torpore quando il danno è fatto. Il tutto nel silenzio complice dello stesso Schifani, dell’assessore regionale ai Trasporti Aricò e perfino del sindaco metropolitano, Enrico Trantino. Siamo di fronte - conclude - al festival dell’inadeguatezza e a pagarne le conseguenze, ancora una volta sono i malcapitati rimasti intrappolati sotto il sole cocente».