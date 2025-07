Belpasso, brucia sterpaglie e scatena un incendio: denunciato un 37enne di Aci Castello

Voleva solo liberarsi delle sterpaglie in un fondo agricolo, ma ha provocato un incendio che ha distrutto oltre 10 ettari di terreno. È successo in contrada Agnelleria, nelle campagne di Belpasso, dove un 37enne di Aci Castello è stato denunciato dai Carabinieri per incendio colposo.

Nonostante il forte vento, l’uomo ha acceso un fuoco per bruciare residui vegetali, innescando un rogo che si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche i terreni vicini. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni proprietari dei fondi confinanti, preoccupati per l’avanzare delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della Sezione Radiomobile di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area e avvisato i residenti delle abitazioni rurali vicine. Le operazioni di spegnimento sono state affidate ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e del distaccamento di Maletto, supportati dal Corpo Forestale di Nicolosi. Le fiamme sono state domate solo grazie all'intervento coordinato di squadre a terra e all’uso di un elicottero.