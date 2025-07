Incidente mortale questa mattina intorno alle 7,30 sulla via litoranea che collega Catania e Aci Castello, a seguito dello scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 45enne che è morto poco dopo all’ospedale Cannizzaro di Catania per via delle lesioni riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Aci Castello.