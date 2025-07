Tentato omicidio a Catania, arrestato un uomo di 50 anni

Tentato omicidio a Catania. Vittima un 31enne rimasto gravemente ferito durante una lite a coltellate in via Adone, nel quartiere San Giovanni Galermo. Giunti sul posto dopo una segnalazione, i carabinieri hanno visto il 31enne riverso a terra con ferite al torace e alle gambe. Creato un varco tra la folla, hanno fatto intervenire il personale sanitario per le prime cure; poi la vittima è stata trasportarla d’urgenza al Policlinico.

Grazie alle testimonianze dei presenti e alla visione dei filmati di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono risaliti a un 50enne del quartiere Librino, il quale avrebbe accoltellato il 31enne per dissidi tra condomini, scatenando così la reazione dei parenti della vittima che lo avrebbero picchiato. Individuato, dunque, il presunto colpevole, i carabinieri lo hanno raggiunto a casa, trovandolo ancora sul pianerottolo, visibilmente ferito.

Le pattuglie hanno richiesto un’ambulanza anche per lui che, scortato dai militari dell’Arma, è stato portato al pronto soccorso del San Marco. L’uomo è stato quindi arrestato per tentato omicidio e dopo le cure è stato condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza