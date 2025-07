Paternò, un ciclista investito da un'auto

Incidente stradale nella zona di Ponte Barca a Paternò. UN ciclista è stato investito da un’auto e il conducente del mezzo a quattro ruote non si sarebbe fermato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i mezzi di soccorso, e gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno eseguito i rilievi. Il ciclista è stato condotto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il ciclista investito è un 62enne nativo proprio di Paternò, che è giunto in codice rosso per politrauma e che è stato in seguito trasferito nel Reparto di Rianimazione. Attualmente si trova in prognosi riservata, in condizioni gravi.