Catania, giovane con disabilità investito e lasciato con 20 euro: «Nessuna chiamata ai soccorsi»

Travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali, lasciato con 20 euro in mano e nessuna chiamata ai soccorsi. È successo a Catania, lungo la circonvallazione, dove un giovane con disabilità intellettiva è stato investito da un’auto con a bordo tre adulti. Dopo l’impatto, invece di fermarsi per aiutarlo o allertare il 118, lo hanno accompagnato davanti alla sede della cooperativa Controvento e se ne sono andati.

A denunciare l’episodio è stata la stessa cooperativa con un post pubblicato su Facebook. Il ragazzo si chiama Salvo, ed è ora ricoverato in ospedale con gravi conseguenze.

«Salvo è ricoverato in ospedale, con fratture multiple e scomposte ai piedi. Non potrà camminare per settimane, non potrà partire per la vacanza che stava aspettando da tempo, insieme ai suoi amici – scrive la cooperativa – Salvo non è un povero ragazzo. È una persona determinata, che da anni lavora per avere una vita autonoma e indipendente, con il sostegno di operatori, educatori, famiglie e della nostra cooperativa».