Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne per lavori nelle gallerie

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l’autostrada Catania-Siracusa: da mercoledì 23 luglio scatteranno temporanee chiusure notturne per consentire i lavori di rinnovamento dei ventilatori installati all’interno delle gallerie.

A comunicarlo è Anas, che ha diffuso il calendario dettagliato degli interventi, con l’indicazione delle tratte interessate, degli orari e dei percorsi alternativi consigliati per contenere i disagi alla circolazione.

Nel dettaglio:

🔸 Direzione Catania

Dal 23 al 25 luglio, nella fascia oraria 22:00 – 6:00 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico il tratto della SS 114 a partire dal km 131,600, con uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta.

🔸 Direzione Siracusa

Dal 28 al 31 luglio, sempre nella fascia oraria 22:00 – 6:00, sarà chiusa la tratta dell’autostrada Catania-Siracusa a partire dal km 0,100, con deviazione sulla Tangenziale di Catania in direzione SS 114.

Le chiusure coinvolgeranno anche lo svincolo di Lentini, che verrà interdetto al traffico con appositi sbarramenti, al fine di impedire l’immissione di veicoli nei tratti interessati dai lavori.