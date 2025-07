Siciliano detenuto in Florida, la madre: «Non vede il sole da dieci giorni»

«Mi ha detto “mamma, è da dieci giorni che non vedo il sole”. Ci sentiamo al telefono, si mette in fila e chiama quando può. Le condizioni sembrano molto dure». A parlare è Rosanna Vitale, madre di Gaetano Mirabella Costa, l’italiano detenuto nel centro per migranti irregolari noto come Alligator Alcatraz, in Florida.

L’uomo, originario di Fiumefreddo di Sicilia in provincia di Catania e residente a Gainesville, vive negli Stati Uniti da nove anni ed è sposato. Sarebbe trattenuto per presunte irregolarità sul suo permesso di soggiorno. La famiglia non è stata contattata da alcuna autorità: «Speriamo possa tornare presto in Italia», dice la madre.

Il sindaco di Fiumefreddo, Angelo Torrisi, ha appreso la notizia dai media: «Siamo in contatto con la prefettura, ma vorremmo sapere di più sulla sua situazione».