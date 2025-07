Catania, fuga di gas in via Girolamo Gravina

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, per una fuga di gas individuata sotto il manto stradale. Sul posto è presente anche una squadra del nucleo NBCR - Nucleare, biologico, chimico e radioattivo. Dopo i primi rilevamenti e localizzata la perdita, sono stati allertati sul posto i tecnici dell’azienda del gas e i tecnici Enel, e sono già stati avviati i lavori di scavo per la riparazione. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la strada. I Vigili del Fuoco, fanno sapere dal Comando provinciale, resteranno sul posto per garantire l’assistenza tecnica e la sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

Sull'intervento in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo, il presidente di "Catania Rete Gas» Gianfranco Todaro precisa che «allo stato attuale non ci risultano fughe di gas nelle condutture sotterranee». «La nostra squadra - aggiunge - è al lavoro sul posto per effettuare ulteriori accertamenti ma possiamo escludere eventuali pericoli per i residenti. La situazione è

assolutamente sotto controllo».