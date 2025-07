Catania, processo Terra bruciata: 30 anni ai capi del clan Sangani

Oltre 160 anni di reclusione per 15 imputati, con pene comprese tra nove mesi e 30 anni di reclusione. E’ la sentenza della quarta sezione penale del Tribunale di Catania nel processo nato dall’operazione Terra bruciata dei carabinieri sulla cosca Sangani operativa nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti a Randazzo, Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose. Le condanne più pesanti, 30 anni di reclusione ciascuno, sono state comminate a Salvatore Sangani e a suo figlio Francesco, ritenuti ai vertici del gruppo, mentre l’altro figlio del capomafia, Michael è stato condannato a 12 anni e 4 mesi.

Queste le condanne comminate dalla quarta sezione penale del Tribunale di Catania. Salvatore Sangani 30 anni, Francesco Sangani 30 anni, Giovanni Farina 18 anni, Vincenzo Lo Giudice 17

anni e sei mesi, Michale Sangani 12 anni e 4 mesi, Giuseppe Costanzo Zammataro 10 anni e sei mesi, Salvatore Trazzera un anno e sei mesi, Salvatore Crastì Saddeo 16 anni e due mesi, Vincenzo Gullotto 16 anni e due mesi, Marco Cristì Saddeo due anni e dieci mesi, Remo Arcarisi tre anni e quattro mesi, Alfredo Mangione un anno e tre mesi, Salvatore Russo nove mesi, Michel Camarda nove mesi, Giuseppe Palermo due anni e Vincenzo Calà dieci mesi.

Il Tribunale ha assolto, quattro imputati: Daniele Lo Giudice, per non avere commesso il fatto; e Francesco Paolo Giordano, Simone Puglia e Rosario Sebastiano Sorbello perché il fatto non sussiste.