Due pacchi dalla Spagna con 24 chili di cocaina, un arresto a Catania

I Finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un dipendente di una nota società di spedizioni mentre consegnava di due pacchi contenenti 24 chilogrammi di cocaina che sarebbero stati spediti dalla Spagna. L'operazione è stata condotta da militari del nucleo di Pef-Goa e della compagnia di Fontanarossa.

Indagini erano state avviate dopo l’arrivo Catania di due pacchi, spediti dalla penisola Iberica e il cui destinatario era un inesistente catanese. Il monitoraggio dei colli ha portato a seguire uno dei corrieri della ditta di spedizione incaricata della consegna.

Nel furgone che guidava c'erano soltanto i due pacchi con la droga, divisa in 20 panetti, che, secondo stime degli investigatori, avrebbe permesso profitti illeciti per oltre 5 milioni di euro. Il gip ha disposto il sequestro della sostanza stupefacente e convalidato l’arresto per il corriere, disponendo poi per l'indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.