Wizz Air lancia la nuova rotta Catania–Danzica, dal 28 ottobre voli diretti tra Sicilia e Polonia

Continua l’espansione di Wizz Air nel Sud Italia: la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento internazionale tra Catania (CTA) e Danzica (GDN), in Polonia. I voli partiranno dal 28 ottobre 2025, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato – e saranno operati con gli Airbus A321neo, tra i più moderni e sostenibili del settore.

I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Situata sul Mar Baltico, Danzica è una delle città storicamente e culturalmente più ricche della Polonia. Nota per la sua identità marittima, i mercatini e le architetture anseatiche, è una destinazione ideale per city break e viaggi all’insegna del relax. Per i viaggiatori siciliani, la nuova rotta rappresenta una destinazione originale e accessibile, che apre anche a nuove connessioni con il Nord Europa.

Il collegamento con Danzica è il quarto diretto tra Catania e la Polonia firmato Wizz Air, dopo quelli con Varsavia Chopin, Katowice e Breslavia (quest’ultima in partenza dal 31 marzo 2026). La rotta rafforza così il ruolo dello scalo di Fontanarossa come hub strategico per la compagnia, attiva a Catania dal 2020 con una delle sue cinque basi italiane.