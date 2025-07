Catania, stufo della musica alta in un bar, minaccia clienti con un'accetta: scatta una denuncia

Si è presentato al bar con un’accetta dicendo di essere stufo del volume elevato della musica. Dopo aver minacciato titolare e clienti, l’uomo, un catanese di 23 anni, è fuggito per poi essere individuato dalla Polizia.

È accaduto in un locale di via Fava a Catania. Il 23enne ha fatto ingresso nell’attività commerciale con in mano un’accetta, seminando il panico per alcuni istanti. Immediatamente, è scattata la segnalazione alla Questura. Oltre al volume, il ragazzo ha pure contestato le scelte musicali del bar, giudicate non di suo gradimento. Dopo alcuni tentativi di riportarlo alla calma, i proprietari sono riusciti a disarmarlo. A quel punto, vista la reazione delle persone presenti, il 23enne ha deciso di allontanarsi.

Pochi attimi dopo, sono giunti sul posto i poliziotti della squadra volanti della Questura che hanno recuperato l’accetta, hanno raccolto le testimonianze e sono riusciti a rintracciare il giovane che è stato denunciato.