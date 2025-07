Catania, si finge un comandante delle forze dell'ordine e prova a truffare una anziana: arrestato

Ha provato a truffare una donna di 70 anni con la tecnica del finto appartenente alle forze dell’ordine, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia di Stato. A intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania che hanno arrestato un 53enne, originario di Enna, per tentata. La vicenda, verificatasi nel quartiere Cibali, è iniziata con una telefonata che ha ricevuto il 75enne marito della vittima. Nel corso della chiamata, un uomo, spacciandosi per un comandante delle forze dell’ordine, lo ha invitato con una scusa a recarsi in caserma.

A quel punto, la moglie, rimasta da sola in casa, è diventata la vittima del tentativo di truffa. Infatti, poco dopo, si è presentato alla porta della sua abitazione un altro sedicente appartenente alle forze dell’ordine che, con insistenza, cercando di carpire la buona fede dell’anziana, le ha chiesto di consegnargli i gioielli di famiglia, considerati necessari per il pagamento di una cauzione in favore del marito che si trovava nei guai per aver commesso una rapina in uno dei paesi etnei.