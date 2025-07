Catania, Stm annuncia 206 esuberi. I sindacati: «Serve un fronte unito anche con la Regione»

Forte preoccupazione per l’annuncio di 206 esuberi da parte della ST Microelectronics nello stabilimento di Catania, nel corso del tavolo interministeriale convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un annuncio «grave e inaccettabile che colpisce direttamente il futuro occupazionale di centinaia di famiglie e rischia di compromettere il ruolo strategico del polo catanese nell’industria dei semiconduttori», afferma Giovanni Lo Schiavo, responsabile provinciale della Cisal Catania. «E' assurdo - aggiunge - apprendere una notizia di questa portata in un contesto in cui la Regione siciliana ha stanziato ben 300 milioni di euro di cofinanziamento pubblico senza avere ottenuto in cambio garanzie chiare sulla salvaguardia dell’occupazione. L’assenza fisica dei massimi rappresentanti della Regione al tavolo romano è un segnale allarmante di disinteresse».

Nel verbale della riunione di ieri, Stm ha ribadito la centralità strategica dei siti di Agrate e Catania, annunciando anche l’avvio, nel capoluogo etneo, di attività di ricerca sul nitruro di gallio. Tuttavia, ha confermato che la nuova fase produttiva sarà caratterizzata da un alto livello di automazione, con possibili ricadute sulla configurazione dell’organico. Il tavolo nazionale tornerà a riunirsi il prossimo 12 settembre.