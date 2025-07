Paternò, chiede soldi per non diffondere un video intimo: denunciato

Carabinieri di Paternò hanno denunciato un 32enne catanese per una tentata estorsione ai danni di una coppia a cui aveva chiesto dei soldi per restituire loro un video che avevano registrato durante un loro momento di intimità. I due avevano tentato di convincere l’uomo a non diffondere sui social il filmato, ma lui li avrebbe minacciati di farlo qualora non avessero pagato, commettendo, così, il reato di «revenge porn». Il 32enne è stato anche denunciato per il possesso di una pistola marca Bruni mod. 92, di tipo giocattolo, con un serbatoio vuoto inserito, ma priva del previsto tappo rosso, che è stata sequestrata.