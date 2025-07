Siccità in Sicilia, più acqua per la piana di Catania dagli invasi Castello e Ancipa

Aumentano le risorse idriche per la Piana di Catania. La cabina di regia regionale, infatti, nella riunione di oggi, ha accolto la proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, con particolare riferimento alla situazione dei comprensori irrigui serviti dai serbatoi Castello e dal sistema Ancipa-Pozzillo. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. "Sulla base di una attenta valutazione - dice Barbagallo - e senza incidere sulle risorse idriche già assegnate per l’uso potabile di tutti i centri abitati serviti dai sistemi che fanno capo all’Ancipa, al Fanaco e al Castello, sono stati assegnati al comparto agricolo ulteriori 300.000 metri cubi dal serbatoio Castello e 3.500.000 metri cubi dal serbatoio Ancipa per l'approvvigionamento idrico della Piana di Catania". La decisione, che consentirà di aumentare le dotazioni idriche del comprensorio Castello e di prolungare il periodo irriguo nel territorio della Piana di Catania, è stata presa alla luce della situazione complessiva di disponibilità di risorse nei due comprensori e tenendo conto delle ulteriori disponibilità derivanti dagli interventi effettuati a seguito della pianificazione della cabina di regia (dissalatori e pozzi).