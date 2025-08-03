Catania, minaccia il suicidio: salvata dalla polizia, soccorso il figlio di 3 anni

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno fatto irruzione in un appartamento nel rione Picanello dove una donna si era barricata con il figlio di tre anni minacciando il suicidio. I poliziotti sono riusciti a entrare dal balcone della casa, al quarto piano, grazie all’autoscala dei vigili del fuoco.

Mentre gli agenti si preparavano all’irruzione altri loro colleghi hanno distratto la donna parlandole dalle scale, tenendola vicino alla porta d’ingresso, lontana dal balcone da dove lei aveva più volte minacciato di lanciarsi e da dove aveva gettato in strada mobili, suppellettili e acqua.

Una volta dentro la polizia ha bloccato la donna e preso il piccolo che è stato affidato ai nonni. La donna, invece, è stata affidata a personale del 118, per ricevere le cura del caso, e ad agenti della polizia locale.