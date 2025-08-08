Vendevano finte polizze auto, due denunciati a Catania

La complessa attività dei poliziotti del commissariato di Borgo Ognina è scaturita dalla denuncia di un catanese di 52 anni finito nella trappola tesa dai due uomini, dopo aver cercato sul web una proposta conveniente per la stipula di una polizza assicurativa per la propria auto, ormai prossima alla scadenza. La vittima del raggiro ha raccontato ai poliziotti di aver inserito i propri dati personali e il numero di telefono su un sito web specializzato in modo da individuare le polizze competitive dal punto di vista economico.

Avevano congegnato un sistema specializzato in truffe assicurative, ben ramificato in tutto il territorio nazionale, in modo da carpire i dati personali e la buona fede di potenziali vittime da raggirare. La polizia di Stato di Catania ha smantellato il piano criminale messo in atto da due uomini di 66 e 36 anni, entrambi catanesi, pregiudicati per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe commesse con il medesimo sistema.

Il giorno seguente, il 52enne è stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore di una compagnia assicurativa che ha proposto la stipula di un contratto assicurativo per la responsabilità civile al costo complessivo di 526 euro, ben al di sotto delle attuali tariffe di mercato. La smaccata convenienza economica dell’offerta ha catturato l’attenzione e l’interesse dell’uomo al punto tale da convincerlo a stipulare la polizza. Il falso assicuratore ha fornito le istruzioni da seguire per ricevere la polizza, indicando l’iban per effettuare il bonifico.

Nel giro di alcune ore il 52enne ha disposto il pagamento concordato di 526 euro e ha atteso la polizza che, però, non è mai arrivata. Trascorsi due giorni senza ricevere notizie, l’uomo ha più volte tentato di contattare il finto assicuratore senza ricevere alcuna risposta. A quel punto, ha compreso di essere stato raggirato e, pertanto, ha chiesto aiuto ai poliziotti, sporgendo una denuncia e fornendo ogni dettaglio utile.

I poliziotti hanno avviato le indagini che si sono concentrate prevalentemente sull'analisi accurata di tutti i movimenti bancari e delle utenze telefoniche coinvolte. L’esame incrociato dei dati ricavati ha permesso di rintracciare gli autori della truffa, scoprendo come entrambi fossero specializzati in questo tipo di attività criminali, congegnate nei minimi dettagli e realizzate in diverse parti d’Italia, riuscendo a capitalizzare mensilmente un guadagno illecito di circa 5 mila euro. Il 66enne e il 36enne sono stati denunciati per truffa in concorso.